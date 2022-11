Gabriela Herrera hace reclamo a Gisela Valcárcel tras ser despedida de “El gran show”

Gabriela Herrera fue despedida de “El gran show”, así lo anunció la conductora Gisela Valcárcel en la última gala del programa que se realizó el sábado 12 de noviembre. Tras ello, el espacio “Amor y fuego” entrevistó a la bailarina, quien se mostró tranquila e hizo un importante reclamo a la popular ‘Señito’. Esto en referencia a sus demás compañeras.

¿Por qué despidieron a Gabriela Herrera de “El gran show”?

Todo sucedió luego de que Gabriela Herrera brindara unas declaraciones para el programa “Amor y fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Según la presentadora de “El gran show”, la ex chica reality incumplió una de las normas de su contrato con América TV al haber conversado con otro canal. Por dicha razón, tuvo que ser retirada del concurso de baile.

Mencionó que le advirtió a la joven que no haga ese tipo de actos, pero no le hizo caso. “La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros , y esa es una norma puesta en este canal ... Gabriela ya había declarado una vez, hablé con ella y le dije: ‘Por favor, que no vuelva a suceder”, expresó.

La respuesta de Gabriela Herrera a Gisela Valcárcel

En el avance de lo que se verá este lunes 14 de noviembre, Gabriela Herrera aparece en una entrevista de “Amor y fuego” . Allí, el periodista le pregunta si fue despedida de “El gran show” y ella responde: “Lo que se ve no se pregunta”.

Luego, la bailarina profesional agrega: “ Así como declaré yo, declararon otras personas más. A todos deberían de tomarnos con la misma cuenta”.

Estas declaraciones de Gabriela Herrera hacen referencia a las apariciones de Melissa Paredes y Giuliana Rengifo en el canal Willax TV. Esto, a pesar de que aún tenían un contrato con América TV.