Ethel Pozo la pasó mal antes del primer concierto de Bad Bunny en Lima, este 13 de noviembre. La conductora de “América hoy” contó que casi no la dejan ingresar porque su entrada al show había sido clonada.

En la edición del programa matutino, habló del incidente que vivió. “Cometí el error de no comprar en Teleticket. Compré a un promotor y eso pasó a miles de chicos; en mi desesperación por no perderme el concierto y que mis hijas no se lo pierdan”, explicó.