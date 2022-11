Leysi Suárez habría renunciado a “El gran show”, según Rebeca Escribens

¿No va más? Al parecer, Leysi Suárez estaría disgustada por el puntaje que obtuvo en la última gala de “El gran show”, en la que quedó sentenciada junto a Giuliana Rengifo. Por ello, se dice que la bailarina habría renunciado al programa conducido por Gisela Valcárcel.

Esta versión la dio a conocer Rebeca Escribens, quien mencionó que una fuente le habría proporcionado la información de que la participante habría dado un paso al costado en el reality de baile.

¿Leysi Suárez renunció a “El gran show”?

Este lunes 14 de noviembre, Rebeca Escribens reveló en su programa que Leysi Suárez habría renunciado a “El gran show” al estar inconforme con su sentencia y acercarse nuevamente a la eliminación.

“Me cuentan por ahí que Leysi Suárez quiere irse, ya renunció, no va más” , contó la conductora. Sin embargo, hasta el momento, la bailarina no se ha pronunciado al respecto.

Leysi Suárez denuncia que fue saboteada en “El gran show”

Esta no sería la primera vez que Leysi Suárez tiene algún altercado en el programa. Hace unos días, la participante aseguró que fue saboteada por parte de sus compañeros de la competencia, pues contó que le cortaron sus zapatos en el camerino.