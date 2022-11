Edison Flores y Ana Siucho: ¿cuándo se conocieron y cómo inició su historia de amor?

Edison Flores y Ana Siucho forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo peruano. No obstante, en los últimos días se habló mucho de su romance debido a que las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron al futbolista bailando en una discoteca sin su esposa.

El ‘Orejas’ Flores habría hallado estabilidad junto a la joven hermana de Roberto Siucho, por lo que no dudó en casarse con ella y formar una familia. Conoce, en la siguiente nota, un poco más sobre su historia de amor.

¿Cómo se conocieron Edison Flores y Ana Siucho?

Los primeros encuentros entre ambos se dieron cuando Edison Flores formaba parte de Universitario de Deportes. Ahí conoció a Roberto Siucho, de quien se volvió muy amigo. Fue en una reunión social organizada por el jugador crema cuando el ‘Orejas’, de tan solo 20 años, conoció a Ana.

Después de varios meses de amistad, finalmente Edison se atrevió a pedirle a Ana que fuera su novia. “Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, contó el futbolista a “Reporte semanal”.

¿Cómo se comprometieron Edison Flores y Ana Siucho?

Sin embargo, la perseverancia de Flores logró conquistar el corazón de Ana Siucho, lo que llevó a que, cinco años después, le propusiera matrimonio. “Ella se imaginaba como un cuento de hadas como en Disney, en un castillo. Eso me lo dijo en el primer año, cuando nosotros empezábamos o ni siquiera éramos enamorados y me quedé con eso siempre”, dijo el seleccionado nacional.

Precisamente, por los sueños de Siucho, el ‘Orejas’ decidió pedirle la mano en los parques de diversiones de Disney en Orlando, EE. UU., e hizo el anuncio público en una románica publicación en Instagram.

“Sí, acepto, una y mil millones de veces entregarte mi corazón para que lo cuides hasta que seamos viejitos. Te amo hasta el infinito y más allá”, escribió Ana en su cuenta de Instagram.

La pedida de mano no ocurrió frente al icónico castillo de Disney, puesto que Edison le hizo la pregunta a su novia mientras bajaban por un juego mecánico, tal y como relató Flores en sus redes sociales.

La unión de Edison Flores y Ana Siucho fue televisada por Latina TV. Foto: captura/Latina TV

¿Cuándo se casaron Edison Flores y Ana Siucho?

La boda se llevó a cabo el 21 de diciembre en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Surco y fue televisada por Latina. La fiesta se realizó en nada más y nada menos que en el Estadio Monumental de Ate.

“Este partido, jugadlo hasta el final porque para eso has venido aquí. Para tener en nuestras vidas la bendición de Dios”, dijo el padre Larrán que los miró ante la atenta mirada de todos sus invitados.

¿Cómo fue el ‘ampay’ de Edison Flores?

El futbolista fue captado en una fiesta en Miraflores, sin la compañía de su esposa, aunque sí estaba presente Roberto Siucho. Magaly Medina señaló que no se trataba de un ampay como tal; sin embargo, no dudó en advertirle a Ana que no estaba bien que el futbolista saliera a divertirse cuando ella estaba en México.

“Solo son imágenes, no hay más, no estoy diciendo que lo ampayamos. Ana Siucho tienes que poner ojito, así empiezan todos, hasta el más santurrón, con las ‘noches de patas’, después terminan teniendo un ‘búnker’”, resaltó Medina.