Alvina Ruiz en shock tras conocer precios de entradas para Bad Bunny: “1.200 soles es un mes de mercado”

¡No lo puede creer! La conductora Alvina Ruiz comentó el caso de los 3.000 fans de Bad Bunny que fueron estafados por revendedores luego de no poder ingresar al concierto del puertorriqueño en la primera fecha, ya que los QR fueron duplicados. En esa misma línea, la mujer de prensa también quedó asombrada al conocer las exuberantes cifras que pedían estos delincuentes por un boleto.

“Yo me he quedado sorprendida con los precios, 1.200 soles es un mes de mercado, ¿no? El que puede, puede, pero si es que tiene la posibilidad económica para sostener una compra de esa naturaleza, hágalo bien, no acuda a revendedores y menos en las redes sociales”, expresó Alvina Ruiz. VIDEO: América TV