Tourista confirma presentación en concierto de Bad Bunny: “Nadie dijo que sería fácil”

Bad Bunny está a pocas horas de presentar su primer espectáculo en Perú como parte de su gira “World’s Hottest Tour”, que se realizará en el Estadio Nacional. La banda de rock peruano, Tourista, que teloneará al cantante, acaba de confirmar su participación en el multitudinario evento.

Tourista teloneará a Bad Bunny contra todo pronóstico

Tourista, la banda de rock peruano que teloneará a Bad Bunny, acaba de confirmar su asistencia en el “World’s Hottest Tour” en sus redes sociales.

“ Hoy vamos a poner la mejor energía en el escenario. Esta es una celebración para todos los peruanos y vamos a compartir un poco de música hecha en Perú con el cariño que siempre hemos buscado transmitir en cada concierto ”, se lee en la publicación.

“ Desde que empezamos en Vichama, Cailloma, El Palacio del Inca, La Noche, El Sargento y tantos otros lugares que nos vieron emerger, hasta los países y festivales que nos permitieron mostrar un poco de lo que se hace en Perú ”, continúa.

Tourista, la banda de rock peruano que teloneará a Bad Bunny en sus dos conciertos en Perú. Foto: Facebook

Finalmente, Tourista concluye: “ Nadie dijo que sería fácil, pero aquí estamos. Agradecidos y trabajando duro. Mucho amor para todos ”.

Tourista negó odiar la música de Bad Bunny

La banda de rock Tourista, misma que abrirá ambos conciertos de Bad Bunny en Perú, se presentó en Moloko Podcast y aclaró las declaraciones en las cuales aseguraban que el género urbano y la música de Bad Bunny no era de su agrado.