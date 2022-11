Selena Gomez: ¿quién es su papá y por qué está distanciado de la cantante?

“Selena Gomez: My Mind & Me”, el documental de Alek Keshishian que estrenó Apple TV+, profundiza en la salud mental de la intérprete de “Rare”, además de tocar temas como su relación con Justin Bieber y abordar la complicada relación con su padre.

¿Quién es el padre biológico de Selena Gomez?

Originario de México, Ricardo ‘Rick’ Gómez es el padre de Selena Gomez. En 1992, se casó con Amanda Dawn Cornett, de 16 años, al quedar embarazada. Ese mismo año, el 22 de julio, nació la cantante en Grand Prairie, Texas, (Estados Unidos).

Ricardo Gómez y Mandy Teefey, padres de Selena Gomez, se casaron siendo muy adolescentes. Foto: Quien

El matrimonio no duró mucho y cinco años después se separaron. La protagonista de “Hotel Transylvania” quedó bajo la custodia de su madre, a quien responsabilizó de la ruptura, según reveló en una entrevista con E! News en 2011.

“Culpé mucho a mi madre porque quería tanto una familia, quería tener a mi mamá y mi papá juntos”, expresó Selena Gomez.

Selena Gomez junto a su padre Ricardo Joel Gomez. Foto: Rick Gomez/Instagram

Después del divorcio, los padres de la cantante reanudaron sus vidas. Rick se volvió a casar con Sara Tovar Gomez, con quien tuvo a Victoria “Tori” Gomez. La madre de Selena Gomez hizo lo propio con Brian Teefey y tuvieron a Gracie Elliot Teefey. Además, adoptó el apellido de su esposo y pasó a llamarse Mandy Teefey-Cornett.

Selena Gomez junto a su padre Ricardo Joel Gomez y su madrastra, Sara Tovar Gómez. Foto: Rick Gomez/Instagram

¿Por qué Selena Gomez está distanciada de su padre?

La relación entre Selena Gomez y su padre se hizo más lejana cuando la estrella pop comenzó a ser asediada por los paparazzi a los 15 años, tras saltar a la fama con “Wizards of Waverly Place” de Disney Channel.

“Él no quería ser parte de esta vida en la industria , así que realmente éramos mi madre y yo, nuestro viaje”, declaró a Rolling Stone.

A pesar de ello, Selena Gomez reconoce que sí hubo momentos de cercanía, como sus salidas a Hooters (cadena de restaurantes famosa por sus meseras), para ver los partidos de San Antonio Spurs.

“Empezó a notar que cuando yo llegaba, las camareras (me reconocían). Así que terminó pasando la mitad del tiempo conmigo , pero con todas esas chicas lindas viniendo, y eso se convirtió en lo nuestro”, contó a Harper’s Bazaar.

Un detalle que los fans de Selena Gomez notaron es que ni ella ni ‘Rick’ Gómez han publicado imágenes nuevas juntos en sus respectivas redes sociales, siendo las últimas a mediados de 2021.

En “Selena Gomez: My Mind & Me”, la cantante de “Love You Like a Love Song”, arroja más sombras que luces sobre el vínculo con su padre al decir: