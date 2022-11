Lorena Álvarez fue sometida a cirugía tras un mal diagnóstico de endometriosis

La periodista Lorena Álvarez reapareció en su cuenta de Instagram ante la preocupación de sus seguidores cuando, hace poco, subió una foto en la que se veía que estaba internada en una clínica. En ese momento no dio detalles y solo pidió que oren por ella.

En sus historias, la conductora de “Latina noticias” contó que tuvo que ser operada por una endometriosis, lo que implicó que le extirpen el útero. Además, agradeció a quienes mostraron inquietud por saber si estaba bien, en especial a los que no la conocen personalmente.

Lorena Álvarez recordó en alguna ocasión la importancia de la prevención de otras enfermedades como el cáncer. Foto: captura/ Instagram/ Lorena Álvarez

“Era una operación programada, pero que la había mantenido con cierta reserva”, explicó Lorena y acotó que nadie estaba enterado de su estado de salud. Por ello, ahora salió a explicar qué pasó.

Lorena Álvarez detalla que fue mal diagnosticada

“ Me sacado el útero. Nadie a sus 38 años espera eso, pero es lo que me tocó. Tengo un cuadro de endometriosis avanzado que no solo comprometía el útero ”, fueron las primeras palabras que resume el momento por el que pasa la conocida periodista Lorena Álvarez.

Lorena Álvarez fue sometida a una operación en una clínica local. Foto: captura/ Instagram/ Lorena Álvarez

PUEDES VER: Lorena Álvarez expone a profesionales que le ofrecieron canje a costa de criticar su físico

Lorena Álvarez recomienda informarse sobre la endometriosis

Ante su situación, Lorena hizo un llamado de reflexión sobre la endometriosis, enfermedad que muchas mujeres confunden en algunas ocasiones con los dolores causados por la menstruación.