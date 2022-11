Giuliana Rengifo minimiza acusaciones de cumbiambera Arantxa Mori: “Mi conciencia está tranquila”

Se pronunció. Giuliana Rengifo se manifestó sobre el escándalo en el que se vio envuelta tras las desafortunadas declaraciones que tuvo la cumbiambera Arantxa Mori en el programa “Magaly TV, la firme”. En el espacio de la figura de ATV, Mori indicó que la ex integrante de Agua Bella interfirió en su relación de 6 años con el empresario Eduardo Rimachi. Incluso, señaló que padece problemas psicológicos por burlarse de su dolor.

Gisela Valcárcel no pudo pasar por alto este embrollo y a los pocos minutos de haber iniciado la séptima gala de “El gran show”, la ‘Señito’ invitó a Giuliana Rengifo al escenario para consultarle sobre los recientes señalamientos en su contra.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Ante la curiosidad de la ‘Gise’, la cumbiambera solo atinó a minimizar el descargo de Arantxa Mori, eximirse de las presuntas responsabilidades e indicar que su consciencia está en paz.

“ Yo me cierro en mi cúpula así y no escucho, no oigo nada . Soy muy casera, muy mamá gallina. De verdad estoy tranquila, mi conciencia está tranquila, no entiendo por qué la gente es tan así, tan escandalosa”, puntualizó.

Tilsa Lozano defiende a Giuliana Rengifo

Gisela Valcárcel le preguntó a la cantante cuál era la razón por la que acaparaba tantas portadas de noticias, a lo que Tilsa Lozano decidió intervenir para enviarle una indirecta a Magaly Medina.

“Lo que ustedes no entienden es que ella acapara tantas portadas porque hay algo personal. Parece que ella (Magaly) está encargada de sacarle todos los trapitos al aire. Parece que algo que tú hiciste le dolió”, precisó la ex Vengadora.

“Y sale solo en un programa”, agregó Giuliana. “Hay heridas que nunca cicatrizan”, finalizó Valcárcel.