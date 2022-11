Giuliana echa a su bailarín por olvidar coreografía, pero Belén la aterriza: “Los dos se perdieron”

Giuliana Rengifo no está pasando por un buen momento a nivel artístico debido a la polémica en la que se ha visto envuelta tras ser acusada de haberse metido en la relación de la cumbiambera Arantxa Mori. Pero eso no es todo. En la séptima gala de “El gran show”, la cantante esperaba desatar aplausos con su performance, pero fue todo lo contrario. Múltiples fallas se presenciaron cuando le tocó danzar en el agua.

Finalizado el espectáculo, Giuliana indicó que las descoordinaciones se debieron a que su bailarín olvidó parte de la coreografía; no obstante, Belén Estévez echó abajo esta argumentación y llamó la atención a ambos participantes por sus errores. “ Me parece que no tiene que ver que le eche la culpa a la ducha cuando se han perdido los dos en la coreografía y el elemento podía sumarles, pero no restarles (…) Así que no pongan excusas”, indicó la jurado. VIDEO: El gran show