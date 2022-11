Brenda Carvalho y Julinho: ¿cuántos años de diferencia se lleva la sólida pareja brasileña?

Brenda Carvalho y Julinho conforman una de las parejas más sólidas de la farándula local con más de 10 años de relación amorosa y, aunque no lo parezca, tienen una gran diferencia de edad. Según Júlio César de Andrade Moura, nombre real del exdeportista, Brenda es el amor de su vida.

La exintegrante de Exporto Brasil y el actual conductor del programa “A presión radio”, quien también cuenta con la nacionalidad peruana, se conocieron tras superar sus romances anteriores. Conoce, a continuación, una de las curiosidades de esta pareja.

¿Cuántos años de diferencia tienen Brenda Carvalho y Julinho?

La bailarina Brenda Carvalho nació el 4 de octubre de 1986, por lo que actualmente tiene 36 años. Mientras tanto, su compañero sentimental y conductor de televisión, Julinho, vino al mundo el 31 de octubre de 1965; es decir, tiene 57 años. De esta manera, podemos calcular que la pareja se lleva 21 años de edad.

Brenda Carvalho apoyó a Julinho en sus momentos más difíciles. Foto: Instagram

¿Cómo es la relación de Brenda Carvalho y Julinho?

Luego de que Brenda Carvalho pusiera fin a su matrimonio de cuatro años y Julinho se separara de la modelo Paola Arias, ambos iniciaron un vínculo amoroso en agosto del 2010, aproximadamente.

“Todo sucedió de forma tan natural. Me comprende, es romántico, caballero, es amigo, son tantas cualidades que tiene. Las personas que lo conocen saben lo que estoy diciendo”, declaró Brenda Carvalho cuando se le preguntó por su romance con Julinho.

Brenda Carvalho prometió nunca casarse, por lo que Julinho le entregó un anillo de compromiso simbólico. Foto. Instagram

Pese a la gran diferencia de edad, ambos famosos continúan su amorío con sus propias reglas. Es así que Brenda y Julinho no consideran el matrimonio como uno de sus planes:

“Yo no me caso, a mí se me quitó el sueño del matrimonio y a Julinho también. Vamos a vivir nosotros nuestra vida como está. Tenemos nuestra manera totalmente distinta, lo sé, (...) y nos respetamos que es lo más importante. Las relaciones con respeto es lo mejor que puede haber”, declaró la brasileña para El Popular.