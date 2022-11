Shirley Cherres revela que padece depresión desde hace un año: “No es fácil levantarte”

La modelo Shirley Cherres no pasa por un buen momento. Recientemente, la exanimadora escribió en sus redes sociales un mensaje de reflexión acerca de la depresión, enfermedad que padece, y para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores.

Shirley Cherres reapareció en Instagram luego de dar señales de no estar bien. Foto: captura/ Instagram/ Shirley Cherres

Según lo escrito por la exporrista del Sport Boys, tiene depresión desde hace un año, motivo por el que recurrió a ayuda profesional. Además, contó que está sobrellevando dicha situación, de la que “no es fácil levantarte”, con apoyo de algunos amigos como Kurt Villavicencio, Samuel Suárez, Karla Tarazona, entre otros.

“Gracias por el cariño y la preocupación. Nadie sabe lo de nadie y la depresión no es fácil, no es un juego. El momento en el que se vive es inexplicable, complicado”, se lee en el extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

¿Cuánto cobró Shirley Cherres para armar un romance?

Shirley Cherres reveló en una entrevista con el youtuber Carlos Orozco que le cobró a Víctor Angobaldo para fingir una relación entre los dos. Además, la modelo afirmó que tenía un enamorado que estaba al tanto del acuerdo.

“El trato de enamorados fue por 21 días nada más, y le cobré 2.500 dólares, aunque no lo vi los 21 días. si no, más bien, en eventos o fines de semana”, dijo la rubia. Asimismo, aseguró no avergonzarse de haber hecho ello, pues nunca tuvieron una relación real.

¿Tiene Shirley Cherres una cuenta de OnlyFans?

La polémica modelo Shirley Cherres se sumó a la larga lista de personajes públicos que decidió incursionar en la plataforma OnlyFans. De esta manera, contó que con busca crecer económicamente y mantenerse en el medio del espectáculo.

En esa línea, mencionó que, hasta el momento, registra 1.800 suscriptores que tienen acceso a 117 fotos y 72 videos exclusivos dentro de la popular web de internet.