Rossy War y Katya Mauri se volvieron virales en TikTok al recrear en 2020, una escena de “Freaky friday” (“Un viernes de locos”). Un año después, la ‘Reina de la Tecnocumbia’ recorría los canales de TV presentando ante los medios a su hija, quien por aquel entonces, con su cabello oscuro, se veía exactamente igual a su madre.

Sin embargo, la joven ya tenía fama como tiktoker, con un estilo muy diferente al de sus famosos padres.

Katya Mauri quiere ser como su madre, Rossy War. Foto: captura de América TV

¿Quién es Katya Mauri?

Nacida el 29 de agosto de 1993, Katya Mauri, de 29 años, es la segunda hija de Rossy War y Tito Mauri. Junto con su hermano mayor, Tony Mauri, forma parte del staff de músicos y artistas que acompañan a sus padres en sus giras nacionales e internacionales. Ella ocupa el rol de bailarina, arte que desarrolla desde muy pequeña.

Katya Mauri trabaja como bailarina en la orquesta de Rossy War. Foto: Katya Mauri/Instagram

Heredera del talento de sus padres, su estilo musical dista mucho del que hizo famosa a la ‘Ronquita de la Technocumbia’. Hasta la fecha, Katya Mauri ha lanzado covers de “Good day” de IU, “Problem with you” de Sabrina Claudio, “Walk me home” de Mandy Moore, “Say you’ll be there” de las Spice Girls, “Stay with me” de Mike Matsubara, “Bailé con mi ex” de Becky G, entre otros.

“Empecé con mi mamá desde pequeña. Amo bailar. Después descubrí que me gustaba el canto, y posteriormente decidí ser una gran artista como ella”, aseguró en “En boca de todos”.

En Instagram, Katya Mauri posee 8.788 seguidores, y como influencer promociona productos para el cuidado de la piel, además de ser imagen de Amadea Boutique, una tienda de ropa especializada en k-pop y anime.

La hija de Rossy War y Tito Mauri, Katya Mauri, también trabaja como influencer. Foto: Instagram

Por otro lado, en TikTok, Katya Mauri registra 112.600 seguidores. Su pareja, el músico Devadip Chunga, es quien la ayuda a grabar contenido, entre los que destacan sus coreografías con Cint G, hija de Tongo.

¿A qué operación fue sometida la hija de Rossy War?

En mayo de 2022, Katya Mauri reveló en su canal de YouTube que se le había detectado un teratoma, un tumor formado por tejido, como pelo, músculo y hueso.

“A comienzo del 2021, comencé a sentir unos punzones en la parte baja del estómago, a la altura de los ovarios. No les preste atención”, relató. Tras acudir al ginecólogo, se detectó un tumor benigno de 8 cm, y debía operarse.