Natalia Salas reflexiona sobre su lucha contra el cáncer: “Lo más difícil es no estar para mi bebé”

¡Abrió su corazón! A través de redes sociales, Natalia Salas habló del difícil momento que atraviesa desde que le detectaron cáncer de mama hace algunos meses. De esta forma, compartió un reflexivo mensaje en el que asegura que lo que más le cuesta de la enfermedad es no poder estar siempre con su pequeño.

“Lo más difícil de este proceso para mí no es ni la quimio ni los malestares ni la operación ni la pelada ni nada relacionado con el tratamiento”, se lee al inicio de la historia.

“ Para mí, lo más difícil es no estar al 100 por ciento para mi bebé. Pero mi Leandro es magia y con esa magia me impulsa. Me dice que estoy bonita, me da besos y abrazos, y me da ganas que pasen los días rápido para mañana sentirme mejor y correr con él”, agregó.

Natalia Salas habló sobre su enfermedad. Foto: Natalia Salas/Instagram

Natalia Salas sintió miedo de su enfermedad

Natalia Salas y su esposo Sergio Coloma visitaron el set de “Magaly TV, la firme” y dieron detalles de cómo se han tenido que organizar para afrontar las cosas con su familia. No obstante, aclaró que al enterarse de la enfermedad no pudo evitar sentir miedo.

“A mí nunca se me pasó por la mente la palabra ‘muerte’, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no quiero morirme’, yo le dije ‘no te vas a morir’ ”, comentó Sergio.

Agregó que, si bien sabe que en algún momento partirá de este mundo, aún no está preparada para eso. “Yo soy artista y soy muy dramática, él es mi cable a tierra, él me decía ‘hay que ir paso a paso’”.

La reacción del hijo de Natalia Salas al verla rapada

Natalia Salas tomó la decisión de raparse el cabello luego de que notara que ya se le estaba cayendo debido al inicio de sus quimioterapias. Tras ello, la influencer contó cuál fue la reacción de su engreído al verla con una imagen diferente a la que estaba acostumbrada.