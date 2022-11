Melissa asegura que Anthony Aranda será su pareja de baile si llega a la final de “El gran show”

Melissa Paredes se sinceró en la reciente edición de “El gran show” y habló sobre su relación con Anthony Aranda, con quien celebra un año desde que decidieron estar juntos. De esta forma, Tilsa Lozano dijo que espera ver al bailarín como refuerzo de la modelo en alguna sentencia. “Para sentencia lo traemos”, indicó.

Sin embargo, la exconductora de “América hoy” aclaró que no llamaría a su pareja si es que está en sentencia, pero que ha decidido que bailará con él en la final del reality, si es que siguiera en competencia. “Yo he dicho, en sentencia no, a la final lo traigo” , señaló. “Vamos a hacer que llegue”, agregó Tilsa.