Giuliana Rengifo denuncia ser víctima de extorsión: “Querían dinero para que no me maten”

Giuliana Rengifo atraviesa un momento difícil luego de revelar que es víctima de extorsión. La cumbiambera se lo comentó a sus seguidores a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“El día de ayer recibí llamadas y videos de pistolas para extorsionarme. Querían dinero para que no me maten”, comenzó diciendo el mensaje de la participante de “El gran show”.

Asimismo, aseguró tener conocimiento de quién estaría detrás de estos delincuentes y lamentó el nivel de inseguridad que se vive en el Perú. “Son mandados por dos personas para que atenten contra mi vida. Qué terrible, Dios mío. Cada día nuestro país está más peligroso”, finalizó.

Giuliana Rengifo reveló que su vida se encuentra en peligro. Foto: captura de Instagram/Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo acusada de interferir en la relación de la cumbiambera Arantxa Mori

La intérprete de “Que poca” fue señalada de haber sido la razón del quiebre entre la relación de Arantxa Mori, integrante de Vanessa y las Tremendas, y el político Eduardo Rimachi. La bailarina acudió al set de “Magaly TV, la firme” para mostrar las pruebas.

Según Mori, ambos se conocieron el año pasado cuando Giuliana Rengifo fue contratada para cantar en la campaña política de Rimachi. “En enero (2022) me entero de la amistad que ellos tenían, amistad de la cual yo no aprobaba. Veía gestos que no eran de una amiga. No me parecía correcto que se quede a tomar hasta altas horas de la noche”.

Agregó que el punto de quiebre se dio cuando se enteró de un tiktok de Giuliana en la habitación del abogado, por ello decidió poner punto final a su relación de seis años. “Es una mujer mala, calculadora. No tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere” , añadió.

Giuliana Rengifo asegura que su exbailarín le debe dinero

La cantante Giuliana Rengifo comentó que George Neyra, su excompañero de baile de “El gran show”, se fue del programa debiéndole dinero.

Sin embargo, el coreógrafo no se quedó callado y le envió una tajante respuesta. “Yo no le debo nada a nadie. Ellos pueden decir muchas cosas. Es su palabra de ellas contra la mía”, expresó a “Amor y fuego”.