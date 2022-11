Dorita Orbegoso: ¿por qué terminó su relación con Luigui Carbajal, el ex chico Skándalo?

La historia de amor entre Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal fue una de las más sonadas en el mundo del espectáculo. Aunque por mucho tiempo se creía que su situación sentimental con el ex chico Skándalo habría comenzado antes de que se separara del exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz, en 2012, la actriz cómica decidió dejar de lado las críticas y centrarse en su nueva relación.

Sin embargo, no todo fue felicidad para la pareja. En 2015, tras casi cuatro años de relación, Dorita Orbegoso anunció el fin de su relación con el cantante. ¿Qué fue lo que pasó?

Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal iniciaron su relación en 2011. Foto: América TV/captura YouTube

¿Por qué Dorita Orbegoso terminó su relación con Luigui Carbajal?

En marzo del 2015, Dorita Orbegoso anunció públicamente el fin de su relación con Luigui Carbajal. Aunque se especuló que el motivo de la separación fue que el excantante del grupo Skándalo le fue infiel con una estilista de su salón de belleza, el verdadero motivo habría sido otro.

Según lo expresado por la bailarina en el desaparecido programa “La purita verdad” de Magaly Medina, la verdadera razón por la que terminó con Luigui Carbajal fue que no trabaja desde que terminó el show cómico “Recargados de risa”.

“Yo no terminé con él por infidelidad. Yo no terminé con él porque me involucraron con otra persona. Yo terminé con él porque me aburrí. Me cansé de pensar en un futuro mientras que tu pareja no lo hacía (…). El programa terminó hace año y medio. ¿Qué ha hecho él en todo ese tiempo? Yo trabajaba”, comentó Dorita Orbegoso.

Asimismo, la actriz cómica narró que, aunque le llegó un mensaje a su celular sobre una supuesta infidelidad por parte de Luigui, él lo negó.

“El mensaje que llega a mi teléfono es un poquito fuerte (…). Se lo mostré y me dijo: ‘¿Cómo vas a creer? Ahorita mismo la llamo’ (…). Fue chocante para mí”, comentó Dorita Orbegoso a Magaly Medina.

