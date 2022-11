Dantes Cardosa afirma que está completamente recuperado: “Dios me dio una segunda oportunidad”

Dantes Cardosa visitó el set de “Porque hoy es sábado con Andrés” para hablar sobre su retorno a los escenarios y la rápida recuperación que tuvo luego de sufrir una hemorragia cerebral meses atrás. “Ya te veo al 100%” le dijo Andrés Hurtado al terminar su presentación en el programa.

“Al 100% gracias a Dios. Diosito me dio una segunda oportunidad de estar acá después de todo lo que me pasó ” expresó el intérprete, quien también aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que recibió por parte del popular ‘Chibolín’. “Fuiste una de las personas que me fue a ver a la casa y te agradezco eso”, expresó.