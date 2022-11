¿Qué fue de Nancy Castelo, ‘la Garotinha’ de la cumbia, que tuvo su época dorada con Agua Bella?

“Agua Bella”, uno de los grupos de cumbia femenina más famosos, comenzó su época dorada con el lanzamiento de “Cariño loco” en el 2000, año en el que se incorporaron la cantante Alhely Cheng, junto a Cynthia Macedo ‘la Licuadora humana’ y Nancy Castelo ‘la Garotinha’ como bailarinas.

Dos décadas después, la brasileña aún se mantiene activa e incluso formó parte del grupo El Reencuentro de las Bellas, en 2021.

Integrantes de Agua Bella: Rosa Salazar, Marina Yafac, Maricarmen Marin, Nancy Castelo y Cynthia Macedo. Foto: Fulldatosbiograficos.blogspot

Agua Bella: ¿quién es Nancy Castelo?

Nancy Lili Castelo Branco nació el 14 de agosto de 1985. Es hija única de madre peruana y padre brasileño. Vivió en el poblado amazónico Benjamin Constant (Brasil) hasta los 15 años. Durante su paso por Perú participó en un casting para el programa de Ernesto Pimentel ‘La chola Chabuca’; aunque no quedó elegida, sí logró impresionar y más adelante fue convocada como bailarina para el grupo Euforia con Ana Kholer.

Un año después se fue a Agua Bella como bailarina y animadora, a pesar de que inicialmente solicitó ser considerada como cantante.

Cuando comenzó a ganar popularidad como ‘la Garotinha’ surgieron entredichos con otra bailarina, Milagros Pedreschi, quien afirmó que no era brasileña y en realidad se avergonzaba de ser peruana.

“Milagros es libre de pensar lo que le convenga. No tengo la culpa de haber nacido en Brasil, pero mi corazón le pertenece al Perú” , se defendió Nancy Castelo.

Agua Bella: Kelly Tito, Evelyn Campos, Marina Yafac, Giulliana Rengifo y Nancy Castelo. Foto: Bellas de la Cumbia/Facebook

¿Qué pasó con Nancy Castelo?

Paralelo a su paso por Agua Bella, donde finalmente llegó a ser vocalista, Nancy Castelo se lanzó como animadora infantil y se presentaba como Nancy Lili; así, grababa sus primeros temas como solista “Llegó la hora” y “El bailetón de Nancy”.

Nancy Castelo cuando tenia su show infantil "Nancy Lili...Tu amiga ideal". Foto: Nancy Castelo En Agua Bella/Facebook

Posterior a ello debutó como actriz cómica en “Astros de la risa” (2007), programa producido por Mauricio Diez Canseco.

En 2008, participó del reality “Divas de la cumbia” de Janet Barboza, incluido en su programa “La movida de los sábados” de Panamericana Televisión.

De igual forma, aquel año, Nancy Castelo probó suerte como conductora de TV con su programa tropical “A gozar”, el cual era transmitido a través de Best Cable.

En los siguientes años se mantuvo activa con su orquesta Nancy Castelo y sus insaciables. En 2020 grabó en versión saya “Detrás de la frontera”.

En 2021 se unió a Alhely Cheng, Yolanda Medina, Giuliana Rengifo y Angie Salcedo para integrar El reencuentro de las bellas, agrupación que dejó a inicios del 2022.

También en 2021, Nancy Castelo realizó una gira por Europa como cantante solista. “Fui por una semana para hacer mis shows y me quedé más de un mes porque salían contratos”, afirmó.

De igual forma, la bailarina brasileña se mantiene activa en sus redes sociales. En Instagram cuenta con 18.300 seguidores. Lanzó, además, una secuencia “A la ducha con la garotiña”, que alcanzó cierto éxito. Aunque anunció que crearía contenido para YouTube, su canal se mantiene sin actualizar desde hace un año, además de contar con un bajo número de suscriptores, apenas 392.

Cifra muy diferente a la que posee en TikTok, red social en la que sobrepasa los 231.900 seguidores. “Me encanta hacer videos para TikTok, me divierto mucho y a mis seguidores les gusta (…) me siento feliz por el apoyo del público”, expresó ‘la Garotinha’.

¿Y OnlyFans? A sus 37 años, Nancy Castelo no descarta ingresar a la plataforma de entretenimiento adulto. Aunque señaló que de hacerlo sería con un contenido no explicito. “Siempre trato de cuidar mi imagen, no sé qué tanto podría beneficiarme , pues tengo un público muy familiar porque me siguen muchas chicas, señoras y hasta niños”, indicó a Trome.

Finalmente, la exintegrante de Agua bella también aprovecha sus giras nacionales e internacionales para impulsar sus pequeños emprendimientos. “Saqué mis polos con mi marca, y en los shows vendí un montón”, aseveró.