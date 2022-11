Yahaira Plasencia defiende a chicos reality de críticas: “No es solamente armar vasitos”

Yahaira Plasencia debutó como conductora este viernes 11 de noviembre acompañando a ‘Choca’ Mandros en “Más espectáculos” en reemplazo de Jazmín Pinedo. La salsera se mostró bastante cómoda antes las cámaras y dejó un sentido comentario respecto al reciente pronunciamiento de Johanna San Miguel, quien defendió la permanencia de “Esto es guerra” en la pantalla chica.

La salsera se mostró de acuerdo con lo dicho por la exintegrante de “Pataclaún” y señaló que, al contrario de lo que piensa la gente, participar en dicho reality no es cosa fácil. Como se recuerda, la ‘Reina del Toto’ pasó por “EEG” en más de una ocasión, por lo que sabe de las dificultadas que presentan los diferentes retos.

Yahaira Plasencia defiende a los chicos reality y a “Esto es guerra”

Yahaira Plasencia utilizó su experiencia personal para asegurar que los ejercicios que se ven a diario en “Esto es guerra” son demasiado complicados, por lo que durante su paso por el programa no tuvo un rendimiento acorde.

“Hay mucha gente que siempre comenta y se respeta, obviamente, porque hay opiniones que les gusta “Esto es guerra” y hay gente que no, pero yo he estado en ‘Esto es guerra’, y espero no lo recuerden, mi faceta como guerrera la verdad fue lamentable, no ganaba ni un juego, pero déjame decirte que yo siendo cantante, bailarina, yo en el escenario tengo mucha destreza física, mucho desgaste físico”, inició.

“Créeme que esos juegos no los podía hacer, o sea, son juegos realmente para gente que se prepara, para gente que entrena, no es fácil, no es solamente armar vasitos, ojo, o sea, esas cosas que cargan, las pelotas, las cadenas, pesan horrible, eso demanda ejercicio, desgaste físico y todo lo demás”, añadió.

Yahaira Plasencia congelará sus óvulos para ser madre

Al igual que varias famosas del medio local, Yahaira Plasencia aseguró que evalúa congelar sus óvulos a sus 28 años con la mira puesta en convertirse en madre en cualquier momento. Eso sí, la salsera aseguró que esto no será en un futuro cercano, pues señaló que aún tiene muchos proyectos personales por cumplir.