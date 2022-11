Yaco tras ampay de Deyvis Orosco: No se debe juzgar, a mí también me gusta ir al sauna

Yaco Eskenazi se refirió al polémico ampay de Deyvis Orosco. El conductor de TV se sumó a la lista de personalidades que emitió una opinión sobre la controversial situación que protagonizó el ‘Bomboncito de la Cumbia’ al haber sido captado retirándose de un conocido sauna en San Isidro durante la madrugada; en el lugar pasó más de 11 horas.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre el ampay de Deyvis Orosco de sauna?

Contrario a lo que muchos pensarían, el ex chico reality tomó la situación con calma y humor. Él optó por no juzgar al cumbiambero. En vez de ello, reveló que es un gran amante de los saunas y de los masajes.

“No tengo nada que opinar al respecto, eso lo tiene que resolver cada pareja. A mí también me gusta ir al sauna del Terrazas, del club”, dijo en un inicio en diálogo con La República.

“Yo si me hago masajes es con Natalie que tiene unas chicas que van, Natalie pone los masajes o mi terapia, pero no se debe juzgar, no sabemos qué pasa detrás de una pared”, agregó.

¿Cuánto habría pagado Deyvis Orosco por masajes en sauna?

Tras difundirse la noticia de que Deyvis Orosco pasó la noche en un establecimiento que brindaba “masajes tántricos con final feliz”, mucho se especuló sobre el precio que el cantante habría pagado a cambio de recibir el cuestionado servicio.

Por ello, el conductor de Panamericana TV ‘Metiche’ aprovechó su espacio “D’ mañana” para lanzar un aproximado del costo de los masajes. “Tengo una teoría que quiero decir… si cobraban por ‘masaje con final’ 600 soles por 45 minutos, de repente el señor pagó 11 horas de masajes felices, que serían 600 soles por 11 horas. ¿Cuánto sale? 6.660 soles”, precisó.