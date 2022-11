Olinda fue detectada con endometriosis y pensó que no podía tener hijos: El Espíritu Santo nos bendijo

¡Emocionada! Olinda Castañeda vive uno de los mejores momentos de su vida al quedar embarazada. La modelo anunció la buena nueva recientemente y aseguró que se trata de un milagro el haber podido concebir un bebé a los 40 años y tras haber sufrido una pérdida a inicios de año.

En un informe que presentó Magaly Medina, compartió detalles de cómo se enteró de la noticia y mencionó que creía que ya no podría tener hijos tras haber sido diagnosticada de principio de endometriosis.

Olinda Castañeda asegura que no esperaba quedar embarazada

Olinda Castañeda reveló que esta noticia les cayó de sorpresa y contó cómo se enteró, junto a su esposo, que se iban a convertir en padres. Cabe mencionar que cada uno tienen dos hijos de sus anteriores compromisos.

“Realmente sí (es un milagro que esté embarazada), para que el Espíritu Santo nos haya bendecido de esta manera y luego nos hicimos la prueba y salió positiva”, sostuvo.

“En realidad, después de la pérdida que tuvimos fueron unos tiempos complicados, difíciles y realmente los médicos no nos ayudaron, porque me detectaron principios de endometriosis... Tenían que ver si me sacaban completamente el útero (...) Nos hemos enterado de este embarazo en setiembre, ni lo esperábamos”, detalló.

Olinda Castañeda revela que pastor dominicano bendijo su vientre

La modelo contó que antes de confirmar su embarazo fueron a un culto: “Había venido un pastor de República Dominicana, me agarra y me toca y me dice: ‘Bendigo tu vientre, darás a luz’”.

Por su lado, Christian Marcial, esposo de Castañeda, manifestó: “Estoy superfeliz, agradecido con Dios grandemente porque un niño siempre es una bendición, porque nosotros pensamos que ya no íbamos a poder tener un hijo”.