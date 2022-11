Momentos tensos. Brunella Horna le retiró la invitación para su boda a Natalie Vértiz luego que esta dijera públicamente que prefiere a Melissa Paredes en la conducción de “América hoy”. “No queremos saber nada de Brunella Horna; o sea, de verdad, ¿cuándo vuelve Melissa Paredes?”, dijo la modelo luego de que le preguntaran si la conductora los invitó a su boda.

“Los tenía en mi lista y ahorita los voy a borrar. Todavía no he entregado invitaciones. Ustedes saben…”, dijo la pareja de Richard Acuña tras escuchar la declaración de su colega. “Ahorita los voy a borrar. Cómo me vas a hacer eso. ¡Yo también extraño a la ‘Shey Shey’, Natalie Vértiz!”, agregó la presentadora del programa. Video: América TV.