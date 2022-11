¿Quién es el hijo de Maritere Braschi que se graduó en reconocida universidad de España?

Maritere Braschi es una de las figuras icónicas de la televisión peruana y con muy pocos escándalos en su biografía, a exceptuar por su matrimonio con el procesado exdirectivo de Frecuencia Latina, Mendel Winter Zuzunaga, de quien se separó en 2004. Fruto de su unión con el ejecutivo nacieron sus hijos Joseph y Gabriel.

Discreta sobre su vida familiar, la conductora de televisión sorprendió al compartir en Instagram, una fotografía celebrando la graduación de su hijo menor en España.

Maritere Braschi junto a sus hijos Gabriel y Joseph. Foto: Maritere Braschi/Instagram

Maritere Braschi: ¿quién es Gabriel Winter Braschi?

Nacido en 1997, Gabriel Winter Braschi es hijo de María Teresa Braschi y Mendel Winter Zuzunaga.

En junio de 2022 se graduó en la carrera de Marketing en la Universidad Europea (España), previamente cursó estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente, estaría trabajando en la agencia digital Hello MrLead.

Gabriel Winter Braschi se graduó en Marketing en la Universidad Europea. Foto: Maritere Braschi/Instagram.

¿Qué dijo Maritere Braschi sobre su hijo Gabriel?

En una entrevista en 2021, para Magacín 27, María Teresa Braschi destacó el buen olfato de su hijo Gabriel para entender a la audiencia, en especial la de Perú, a pesar de no vivir en el país.

“Está muy atento a lo que pasa en la televisión peruana , y me dice: ‘Mami, sacaron un nuevo programa, esto no va a funcionar o esto sí'. Por lo general no se equivoca, tiene bastante conexión con el público y creo que le va a hacer muy bien esa lectura porque hoy en día, en realidad, creo que una de las carreras del futuro es la persona que hace los análisis de los datos, porque las cifras son frías , pero si tú no las sabes interpretar, ¿de qué sirve? Que una persona pueda entender a los públicos, televidentes, consumidores, conectar con sus necesidades, creo que es una gran virtud”, afirmó.