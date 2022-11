Lucecita Ceballos: ¿quién es su esposo, Rony Ríos, con quien lleva más de 27 años de relación?

Gracias a su talento y carisma, la popular actriz colombiana Lucecita se convirtió en uno de los rostros más famosos de la farándula local. A pesar de ello, la también presentadora de televisión siempre mantiene un perfil bajo sobre su vida privada; sin embargo, es de conocimiento público que está casada con Rony Ríos. ¿Quién es él? Te lo contamos a continuación.

Cabe resaltar que, si bien Lucecita y su pareja se muestran muy felices en las redes sociales, ellos admiten que tuvieron su crisis como cualquier otra pareja, pero juntos supieron superarlo.

“El matrimonio es un compromiso y hay que estar seguro de que quieres estar con esa persona. No hay que comprometerse por emoción o pasión, sino por compromiso y estar decidido que quieres estar toda tu vida con esa persona. Me parece triste casarse y divorciarse a los dos o tres meses”, dijo Lucecita en una entrevista.

¿Quién es el esposo de Lucecita Ceballos?

El hombre con quien Lucecita lleva 27 años de casada se llama Rony Ríos, un joven empresario que, además de atender sus negocios, se dedica a representar a la actriz y modelo colombiana. Fruto de su largo matrimonio, la pareja tiene dos hijos mayores de edad y una nieta.

La actriz colombiana tiene 45 años edad. Foto: Lucecita Ceballos/Facebook

En conversación con el diario El Popular, la conductora de TV reveló que, a pesar de vivir con su esposo en la misma casa, no están juntos todo el tiempo debido a que Rony viaja mucho por temas de negocios. Según Lucecita, la distancia no ha hecho más que fortalecer su relación.

“Nosotros nos apoyamos mutuamente y si él tiene que viajar, no hay ningún tipo de desconfianza o problema, tenemos tantos años juntos, sabemos entendernos, hay confianza. Entiendo que tiene que trabajar, así que estará yendo y viniendo”, expresó.

Lucecita relata cómo ingresó a “Al fondo hay sitio”

La actriz se mostró emocionada con el ingreso que tuvo a la teleserie de América TV. “Fue una sorpresota. La experiencia en actuación la tengo. Lógicamente, pasé por un casting. Tú sabes que para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting. Feliz cuando me dijeron que iba a hacer el papel (...). Me siento bastante privilegiada, es un reto lindo que empiezo a asumir con toda la pasión y entrega que me caracteriza”, manifestó Lucecita en una entrevista con El Popular.