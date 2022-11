Anthony Aranda y Shirley Arica serían los nuevos jales de “El gran show”

Gisela Valcárcel no deja de sorprender. Esta vez, la ‘Señito’ estaría por demostrar, una vez más, que está dispuesta a hacer de todo para liderar rating. Recientemente, en “América hoy”, se reveló que Anthony Aranda y Shirley Arica podrían ingresar a la pista de baile.

Como se recuerda, hace unas semanas, Melissa Paredes comentó sobre la posibilidad de que su pareja regrese al programa tras la polémica que protagonizaron en el 2021.

¿Anthony Aranda y Shirley Arica estarán en “El gran show”?

En la edición de este 11 de noviembre de “América hoy”, se mencionó que el ‘Activador’ sería el retador que llegaría a la próxima gala de “El gran show”. Asimismo, Janet Barboza deslizó que Shirley Arica también podría ser uno de los nuevos ingresos de la competencia de baile.

Además, mencionaron que Macarena Vélez también está entre los nombres que se han rumoreado para que participen en lo que queda de la temporada del programa de Gisela Valcárcel.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre un posible ingreso de Anthony Aranda a “El gran show”?

El pasado 17 de octubre, en “Más espectáculos” mostraron la entrevista que le realizaron a Melissa Paredes, en la que comentó sobre la posibilidad de que el ‘Activador’ entre a “El gran show”. La modelo y actriz, entre risas, aseguró que su relación correría peligro porque es muy picona y no le gustaría competir con él.