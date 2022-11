Stefano Meier sobre su papel en “Maricucha 2”: No me proyecto como un galán de TV, mi meta es otra

Stefano Meier, el hijo del reconocido actor Christian Meier, ha sido confirmado como uno de los nuevos jales de la segunda temporada de “Maricucha”, la serie protagonizada por Patricia Barreto. Este será el debut de Stefano en la televisión peruana y el avance de la serie que veremos en pantalla próximamente ha cautivado a la audiencia por su aparición.

El intérprete toma este nuevo reto con mucho orgullo y responsabilidad, pues sabe que tiene una valla muy alta al ser el heredero de Christian Meier y Marisol Aguirre, ambos actores. “Siempre he querido ser parte de alguna producción de mi país. Estoy muy feliz de que mi debut en Perú sea en un proyecto tan bueno con este”, dijo en entrevista con un medio local.

¿Qué papel tendrá Stefano Meier en “Maricucha 2″?

En el adelanto de “Maricucha 2″, lanzado por América TV, se dio a conocer que la segunda entrega de la producción nacional se estrenará el próximo 15 de noviembre a las 9.00 p. m. Asimismo, se dejó entrever que el personaje de Stefano Meier despertará los celos de Renato Corbacho (Andrés Vílchez) al iniciar una amistad con Maricucha (Patricia Barreto).

Según dijo el artista a Infobae, su papel lleva el nombre de Doménico Rossi y tiene como cualidades el ser “un chico trabajador y buen tipo”. “Estoy emocionado de que la gente lo conozca ya”, indicó.

¿Qué piensa Stefano Meier sobre su papel de ‘galán’?

No obstante, no se siente tan animado con la idea de que el público lo perciba solo como un galán de ficción, al igual que lo hicieron con su padre, porque cree ser capaz de poder interpretar muchos otros roles de diferentes personalidades y características.

“ No me proyecto como un galán de telenovelas, me proyecto con un perfil de diversidad actoral, haciendo personajes distintos. Mientras más historias distintas pueda conta r, yo estoy feliz. Esa es la meta para mí”, puntualizó.