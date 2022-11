Alondra García Miró afirma que ya puede hacer escena de besos: “Ningún problema”

Alondra García Miró se ha consagrado en los últimos años como una de las modelos y actrices más cotizadas del medio nacional debido a su talento y versatilidad. No obstante, la carrera nacional de la intérprete tomó mayor fuerza mediática cuando se confirmó su relación con Paolo Guerrero, la cual duró más de tres años y tuvo diferentes episodios que llamaron la atención.

Sin embargo, también hubo comentarios del futbolista de la selección peruana sobre el rol de actriz de su expareja que le generaron ciertas críticas. Uno de ellos se dio cuando en plena pandemia realizó una transmisión en vivo con Jefferson Farfán, cuando aseguró sentirse incómodo con las escenas de besos que se dan en las novelas y películas en las que García Miró participaba.

Alondra García Miró señala que ya puede hacer escena de besos

Las declaraciones de Paolo Guerrero coincidieron con la salida de Alondra García Miró de la segunda temporada de una novela transmitida en América TV. Ahora, esto parece ser parte del pasado de la también modelo, pues aseguró que no tendría problema alguno en hacer cualquier tipo de escena amorosa.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero habrían terminado su relación. Foto: Instagram / Alondra García Miró

“No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa. Ya no, ningún problema. Ja, ja, ja”, indicó para el Trome.

Alondra García Miró evita pronunciarse sobre Paolo Guerrero

“Amor y fuego” también abordó en las últimas horas a Alondra García Miró para consultarle diversos aspectos sobre su vida. El reportero le consultó a la actriz sobre el accidente que tuvo Paolo Guerrero en Miami en el mes de febrero, aunque no quiso referirse respecto al tema.

“No, no voy a hablar del tema, en verdad, yo sé, yo entiendo, entiendo tu trabajo, yo siempre les digo eso, que entiendo perfectamente, pero nada, no quiero hablar del tema y ya. No viene al caso, creo”, indicó.