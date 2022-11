Aída Martinez molesta con usuarios que critican a su bebé por no tener pelo: “Odio aclarar esto”

¡Cansada de los haters! Aída Martínez es una modelo arequipeña que ha destacado por su personalidad al decir lo que piensa. En más de una oportunidad, sus comentarios han dado que hablar y hasta llegó a estar en ‘dimes y diretes’ con la conductora Magaly Medina, quien intentó desprestigiar su emprendimiento de ropa de segunda mano.

En esta oportunidad, la conductora explicó por enésima vez la razón por la que su pequeña Ariela no tiene mucho cabello, pese a tener más de un año. Al parecer, sus seguidores piensan que la corredora de motos le ha rapado, pero no fue así, de acuerdo a sus declaraciones. A continuación, te detallamos lo compartido por la empresaria.

¿Qué dijo Aída Martínez acerca del poco cabello que tiene su bebé?

A través de sus historias de Instagram, la modelo Aída Martínez estuvo muy incómoda al escribir un extenso mensaje que decía: “‘¿Qué le pasó en el pelo a tu hija?’ ¡Odio tener que aclarar esto siempre! Ariela es pelona de nacimiento. Nunca le he cortado el cabello y mucho menos la rapé. No es nada raro que siga siendo pelona porque así es una bebé”.

Además, continuó expresando su molestia: “Anormal es que pregunten esto siempre. Hay niños que nacen con mucho cabello y niños que nacen sin cabello. Mi caso fue igual y tengo mejor cabello que muchas. Yo fui pelona hasta los dos años. Espero que quede claro y antes de seguir preguntando *** lean un poco e investiguen”.

Aída Martínez sufrió un fuerte accidente en su moto

El pasado 4 de septiembre, la deportista Aída Martínez le contó a sus seguidores que se cayó fuertemente mientras estaba practicando el deporte que más ama: motociclismo de velocidad. Al parecer, una mala maniobra ocasionó que se impacte de esa forma con su moto.