Tony Succar producirá el primer disco de su madre Mimi: “Quiero que ella logre todo lo que desea”

El amor de madre hacia un hijo es impresionante y no tiene límites. Mimi Succar ha sido una pieza fundamental en la carrera de su hijo Tony Succar, quien en el 2019 ganó dos Latin Grammy. A manera de retribuir todo lo que su mamá ha hecho por él, el compositor ha decidido preparar el primer disco de Mimi, que saldrá a la venta en el 2023.

En exclusiva para La República, ambos brindan detalles de su relación familiar, se revela que la cantante se perdió la premiación de los Grammy y adelantan su canción “Pa lante un pie”, que expone lo mejor de la cultura afroperuana.

—Tony, vuelves a la música con una canción singular, “Pa lante un pie”, la cual has trabajado al lado de tu madre Mimi Succar...

—Es una canción muy especial porque mi mamá quería incluir en este disco un tema afroperuano y decidimos hacer una canción inédita junto con Carlos Rincón. Él fue el de la idea, me envió la frase de “Pa lante un pie” y dije ‘esa es’.

—¿”Pa lante un pie” está inspirada en tu historia familiar?

—Sí, Carlos Rincón escribió la letra, pero yo le conté de lo que quería hablar, que era como el consejo de una madre a un hijo. Es un tema muy bailable, pero los versos hablan mucho de la fe y la esperanza, que siempre tenemos que echar para delante, algo que siempre le dicen las madres a los hijos, así como la mía. La vida tiene muchos obstáculos, no es fácil y a veces uno quiere tirar la toalla.

—Mimi, tú has sido una parte fundamental en la carrera de Tony y ahora tú también estás forjando una carrera profesional.

—Nunca me imaginé que Dios me iba a bendecir tanto y ahora estoy tan feliz que valió la pena esperar. Imagínate hacer mi primera producción con el mejor productor del planeta, que es mi hijo Tony Succar. Estoy emocionada, primera vez que piso los sets de los canales (en EE. UU.). Estoy muy feliz también de haber estado en la televisión peruana, en “Perú tiene talento”, en Latina, me siento halagada.

Tony Succar y su madre, Mimi Succar. Foto: difusión

—Has mencionado que eres muy disciplinada y vemos que Tony también es así en su trabajo. ¿Ha sido así desde pequeño?

—(Risas) Siempre Tony ha sido disciplinado y siempre ha querido ganar en todo. Ya sea en el deporte, música, él siempre quiere hacer las cosas perfectas, yo lo he dejado ser así porque es bueno que uno tenga las ganas de salir adelante, que sepa que la vida no es fácil.

—Ahora, Tony, después de varios años en los que has trabajado duro en tu carrera, se pueden ver los resultados que has tenido, como ganar dos Latin Grammy. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos años?

—Me siento feliz, todo es obra de Dios, ha llegado en el momento preciso. Justamente, hoy me di cuenta de cuánto he crecido personalmente en la industria (musical). En los programas de Estados Unidos, Telemundo, Univisión, mi nombre ya suena dentro de las comunidades latinas. Si yo hubiese hecho este proyecto (el disco de Mimi) antes, hubiera sido muy difícil por cómo es el tema de los ratings. Incluso cuando saqué el tributo a Michael Jackson la tuve difícil para salir en la tele. Pero ahora, después de ganar los dos Latin Grammy, no necesito tener una gran estrella al lado mío, el nombre de Succar de la familia se está convirtiendo en una marca.

—Además de eso, tienes la posibilidad de decir que serás el productor del primer disco de tu madre...

—Me estoy divirtiendo mucho con este proyecto a nivel emocional, porque es mi mamá y ahora que yo soy padre, veo cómo mi hija ve a mi esposa Lauren y sé todo el amor que va a tener hacia ella. Ahora veo todo el esfuerzo que hace una madre por un hijo. Yo demuestro el amor con acciones y esta es una de ellas, lo quiero hacer a forma de retribución para que mi madre logre todo lo que desee en la vida.

Tony Succar. foto: difusión

—Mimi, vamos a uno de los momentos más especiales en la carrera de Tony, cuando en 2019 ganó dos premios Latin Grammy. ¿Cómo fue tu reacción?

—Estábamos todos preparados cuando él nos contó que estaba nominado. Mi papá fue el primero que dijo ‘ahí voy’ y nos animó a todos. Teníamos todo listo para los Latin Grammy y faltando una semana mi padre tuvo un accidente, una caída, se rompió el cerebro y lo tuvimos que operar. Ya no pudimos viajar, fue un momento muy triste para nosotros porque estábamos tan entusiasmados. Tony tenía cuatro nominaciones, esperábamos que por lo menos una gane. Yo me quedé con mi papá y mi hija, mientras que a él lo acompañaron mi esposo, mi hijo Kenyi y su ahora esposa Lauren. Lo vimos por la televisión, fue un llanto tremendo, una gritadera en la casa, aunque nunca es igual como estar ahí con él.

—O sea que no pudiste tener a tu familia completa, Tony. Incluso tú le dedicaste tus premios a tu abuelo.

—Mimi: Cuando Tony subió al escenario, le dedicó uno de los premios, se puso a llorar Tony en vivo, pero muchas personas entendieron que mi papá había fallecido porque Tony dijo ‘este premio es para mi abuelo que no pudo estar acá', pero no, mi papá estaba en el hospital.

—Tony: En verdad que mi abuelo es un samurái porque la caída fue grave, me dolió que mi madre y mi abuelo no estuvieran ahí. Fue un poco difícil para mí porque justamente un año anterior (2018) también estuve nominado a Mejor canción tropical, no gané, pero ahí si estuvo toda mi familia. Entonces, como dice mi mamá, soy muy competitivo y me quedé picón. Yo me dije que tengo que volver y ganar, y así fue.

—Al siguiente año volviste a ser nominado en los Grammy. Lamentablemente, no pudiste ganar, pero al igual que con el Latin Grammy, ¿planeas ir por la revancha?

—Eso fue en la edición 2021, que se celebró en este 2022 por la pandemia. Ese sí lo perdí contra Rubén Blades, y entonces tengo que ganar la próxima vez. Es un sentimiento sano, no es que me la paso pensando en que tengo que ganar, yo quiero demostrar al mundo que sí se puede, claro, que de la mano de Dios, pero de mi parte hago todo lo posible para hacer un trabajo de calidad y que la gente diga ‘guau, esto merece ser reconocido’.

Mimi Succar. Foto: difusión

—Tony, hace unos días tocaste el cajón con Alicia Keys y Alejandro Sanz, ¿cómo fue esa experiencia?

—Una locura, también estuvo Jennifer Lopez y Jamie Fox. Le puse un poquito de sabor perucho ahí con el cajón y un poco del ritmo festejo. Les encantó el sonido, ellos saben lo que es un cajón, solo que a veces lo confunden con que es de España y yo ahí tratando de decirles que es peruano.

—Por último, chicos, ¿vuelven a la televisión pronto, quizás en “La voz senior” o algún programa con un formato musical?

—Sí, de todas maneras vuelvo a la televisión porque es algo que extraño, pero esta vez será al lado de mi mamá. Vamos a hacer un reality juntos, creo que es la primera vez que será un programa así con una madre y su hijo. Será de formato musical.