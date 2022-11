¿Maju Mantilla será mamá por tercera vez tras dejar “En boca de todos”?

¿Está en busca del tercer hijo? La exconductora de América Televisión Maju Mantilla brindó una entrevista al programa de YouTube “¿Y ahora qué?” para detallar sus proyectos fuera de la pantalla chica y otros temas personales. Los comunicadores también aprovecharon la ocasión para consultarle por su situación familiar.

Los periodistas Manuel Paz Soldán y Christian Bayro debutaron como creadores de contenido junto con la ex reina de belleza, quien reveló episodios de su vida bien fuertes, como la vez que la acusaron de estar con su esposo por interés. A continuación, te contamos qué respondió la modelo respecto a la posibilidad de volver a convertirse en mamá.

¿Maju Mantilla se quiere volver a embarazar?

“No es chisme, no es mentira, es verdad. Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, sí quisiera tener un tercero porque siempre quise, pero no sé”. Además, añadió la influencer: “Es para pensarla porque cada uno necesita tiempo. Mi hija y mi hijo hacen sus cosas y tenemos que acompañarlos a sus talleres, o sus tareas. Además, es empezar de nuevo, eso”.

Al parecer, las ganas de convertirse en madre, una vez más, están ahí, pero aún tiene que conversar bien con su pareja, Gustavo Salcedo, para que se organicen y planifiquen cómo deberían hacer. Por el momento, la expresentadora de televisión Maju mantilla está disfrutando al máximo de su familia.

¿Cómo se enteró Maju Mantilla de que “En boca de todos” no iba más?

Los periodistas Manuel Paz Soldán y Christian Bayro también le preguntaron a Maju Mantilla cómo se enteró de que el programa “En boca de todos” llegaría a su fin. Para aclarar ese tema, la artista develó: “Te voy a decir que, desde que anunciaron que ya no iba más, no es que había estado buscando trabajo. Sí recibí llamadas desde que se enteraron”.