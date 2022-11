La vez que Johanna San Miguel le cortó el cabello a Korina y esta terminó llorando en “EEG”

Un suceso que protagonizaron Johanna San Miguel y Korina Rivadeneira en el pasado ha revivido entre los archivos luego de que cibernautas recordaran el episodio y lo viralizaran por medio de TikTok. La escena data de junio de 2015 y registra un incidente ocurrido en “Esto es guerra” cuando San Miguel se desempeñaba como conductora y la pareja de Mario Hart, como concursante.

Los chicos reality se encontraban jugando una secuencia llamada “La chicharra paralizadora”, la cual consistía en que lo competidores debían mantenerse inmóviles mientras los conductores pasaban por su lado con objetos que buscaban desconcentrarlos y dejarlos fuera de competencia.

Estos iban desde medias olorosas, pescados, rocoto, hielo e, inclusive, cera sobre su piel.

El momento en que Johanna cortó el cabello de Korina Rivadeneira

Tal fue el caso de Korina Rivadeneira, quien participó en la dinámica en una ocasión. Llegado su turno, Johanna San Miguel se acercó hacia ella portando una tijera y agarró uno de los mechones de cabello de la modelo venezolana.

Korina pensó que el hecho se trataba de una broma de la ‘Mamá Leona’ hasta que la conductora hizo uso de las tijeras que traía con ella. Su reacción fue inmediata. Korina se llevó las manos a la cara, incrédula por lo que acababa de pasar.

Con el mechón de pelo de Korina en una de sus manos, Johanna señaló que la chica reality había perdido la competencia. La diseñadora de interiores solo atinó a retirarse del set bastante incómoda y con lágrimas en los ojos. En su camino, fue alcanzada por sus compañeras, que lamentaron lo que le ocurrió.

Korina Rivadeneira expresa su enojo y Johanna se justifica

En vista de la magnitud del problema, Johanna abordó a Korina y justificó su conducta argumentando que ella siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio producción. “Te juro, Korina, que yo pensé que te ibas a mover, así como se movió Sheyla, Luciana. ¿Por qué no te moviste?”, fueron las palabras de la también actriz.

“Hice la simulación. Normalmente, Mathías lo hace con un poco más de tiempo, pero tú de frente fuiste, no esperaste ni cuatro segundos y me lo cortaste. Encima fue un montón de cabello, fue adelante, no fue un mechoncito”, reclamó Rivadeneira a San Miguel.

Además, Korina indicó que la nueva apariencia de su cabello perjudicaría la continuidad de varios proyectos laborales en los que estaba participando. “Ahora parezco una gallina”, refirió muy indignada la influencer.

Johanna San Miguel pide disculpas públicas a Korina

La presentadora minimizó la gravedad de la situación; no obstante, ante el tenso momento que se vivió, sumado a la reacción de la modelo, San Miguel reiteró sus disculpas a la chica rality, las mismas que fueron aceptadas por Korina Rivadeneira.

“Para empezar, tú eres una mujer hermosa y no creo que un corte de pelo de este tamaño te perjudique. Si yo te he ofendido, te pido disculpas. Yo estoy haciendo el juego como me lo dijeron. Jamás voy a querer molestar a alguien y menos a ti, que eres una gran ‘guerrera’. No sé qué puedo hacer para remediar esto. No pensé que iba a pasar esto. Perdón”, puntualizó la conductora para cerrar ese desagradable episodio.