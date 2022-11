¡Fuego! La cumbiambera Arantxa Mori fue invitada al programa “Magaly TV, la firme” para dar detalles de la presunta infidelidad de su expareja Eduardo Rimachi con Giuliana Rengifo, luego de develarse un video de ella en el cuarto del abogado y por el cual puso punto final a su relación de seis años.

La integrante de la orquesta Vanessa y las Tremendas aseguró que la participante de “El gran show” estuvo con su exnovio cuando aún tenía una relación con ella. “Parece que le gustara lo ajeno. No puede fijarse en un hombre soltero”, dijo Arantxa.

“Veía que en la madrugada ella llamaba o escribía y él cortaba. Es una mujer mala, calculadora. No tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere”, agregó. Según la cantante, su relación comenzó a resquebrajarse luego de que su ex conociera a Giuliana Rengifo en 2021.

Giuliana Rengifo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Foto: La República / captura ATV

¿Quién es Eduardo Rimachi?

Eduardo Rimachi Martínez no es ajeno al mundo de la farándula, pues, en 2020, las cámaras de “Magaly TV, la firme” lo captaron saliendo de un hotel en horas de la madrugada con Nadeska Widausky.

La ahora expareja de Arantxa Mori es un abogado de profesión de 34 años que actualmente está más enfocado en la política. Es gerente general de una constructora dedicada al rubro inmobiliario.

Eduardo Rimachi es gerente general de una constructora familiar. Foto: captura ATV

A los 29 años incursionó en la política de la mano de su tío Rodolfo Martínez, actual asesor en el Ministerio de Cultura. En 2018 estuvo en la lista de regidores para Santa Anita, pero no logró quedar. Aun así fue contratado como funcionario del distrito.

Eduardo Rimachi incursionó en la política de la mano de su tío, Rodolfo Martínez. Foto: captura de ATV

En la última campaña municipal, mayo del 2022, compitió contra su tío con el partido de Álvaro Paz de la Barra, Fe en el Perú. Como se sabe, este fue tachado de la lista por el Jurado Electoral Especial (JEE).

Eduardo Rimachi formó parte del partido de Álvaro Paz de la Barra, Fe en el Perú. Foto: captura ATV

Por otro lado, Eduardo Rimachi goza de un buen nivel económico y así se aprecia en su certificado de registro migratorio al haber visitado nueve países desde el 2007. Brasil, España, Panamá, Argentina y Estados Unidos son algunos de sus destinos.

Sin embargo, el político no se salva de problemas con la justicia, pues acumula alrededor de tres papeletas y una de las más graves es por un choque con daños materiales y lesiones en 2013. También mantiene vencido su brevete desde el 2018.

¿Cómo conoció Giuliana Rengifo a Eduardo Rimachi?

Según Arantxa Mori, su vínculo comenzó cuando Giuliana Rengifo fue contratada para cantar en la campaña política de Eduardo Rimachi. “En enero (2022) me entero de la amistad que ellos tenían, amistad de la cual yo no aprobaba. Veía gestos que no eran de una amiga. No me parecía correcto que se quede a tomar hasta altas horas de la noche”, comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, el colmo llegó en dos eventos. El primero fue el 15 de febrero de 2022, cuando Arantxa se encontraba trabajando y al finalizar se percató de que su novio había hecho una fiesta en su casa y tenía a la cumbiambera como invitada.

Por este motivo terminaron, pero decidieron darse una segunda oportunidad hasta octubre, cuando ella vio tiktok de la exintegrante de Alma Bella en el cuarto del político.