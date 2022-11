Novio de Arantxa Mori negaba relación con Giuliana Rengifo en chat: “No me gusta”

Giuliana Rengifo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La cumbiambera es acusada de haberse metido en la relación de la también cantante Arantxa Mori y su novio, el político Eduardo Rimachi, quienes llevaban seis años de romance. La joven afectada se presentó en “Magaly TV, la firme” para mostrar unos reveladores chats sobre lo que sucedió con la participante de “El gran show”.

¿Qué dijo el novio de Arantxa Mori, Eduardo Rimachi?

Según las conversaciones que difundió Arantxa Mori, Eduardo Rimachi negaba tener algo más que una amistad con Giuliana Rengifo pese a los coqueteos que notó entre ellos.

Una vez, Mori lo confrontó por haber hecho una fiesta en su casa junto a la cumbiambera y sus amigas. En ese entonces, él aseguraba que no sentía atracción por la exintegrante de “Agua Bella”. “Confía en mí... No me gusta, es solo amiga”, se lee en uno de los mensajes.

Por su parte, la joven vocalista del grupo Vanesa y las Tremendas afirmó que Giuliana Rengifo empezó a soltar rumores sobre ella a su pareja para que se terminara el romance.

“Le comienza a hablar mal de mí, busca pruebas para demostrarle a él que yo estaba por su dinero. Y en los seis años de relación jamás me había hecho preguntas sobre si le había sido infiel o cosas así... Yo sé que el que me debía respeto es él, pero me callé por la campaña. En las conversaciones siempre veía que le decía amiga, le decía que iba a afectar la relación”, dijo Arantxa Mori.

¿Quién es Arantxa Mori?

Arantxa Mori es una cantante de la agrupación femenina de cumbia Vanesa y las Tremendas. La artista peruana ha alcanzado popularidad en el medio del espectáculo debido a su acusación contra Giuliana Rengifo, en la que asegura que su novio, Eduardo Rimachi, le habría sido infiel con su colega.