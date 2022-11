¿Edson Dávila habría sido sancionado por “América hoy” por declarar para “Amor y fuego”?

¡Nadie sabe nada! Edson Dávila es un carismático bailarín que ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los televidentes de América Televisión imitando a la conductora Gisela Valcárcel. Los gestos y el disfuerzo con el que interpretaba a la dueña de GV Producciones cautivaron a más de uno rápidamente.

Por ello, lo convocaron para estar en la presentación del magazine matutino “América hoy”, donde entretiene junto con Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Brunella Horna cada mañana; sin embargo, el último fin de semana, las cámaras de “Amor y fuego” captaron a la ‘Reina de las Movidas’ estacionándose en el lugar de discapacitados y el comediante se refirió al tema, el cual no se comentó este 10 de noviembre en el set de Pachacamac.

¿Edson Dávila fue retirado de “América hoy” por hablar con “Amor y fuego”?

El presentador de televisión Rodrigo González no se calló nada y explicó por qué Edson Dávila es la mejor arma del programa matutino. Dio muchos ejemplos en los que la empresaria Janet Barboza no tuvo suficiente éxito frente a una pantalla de televisión. Asimismo, comentó sobre los motivos por los que el imitador no se dejó ver este 10 de noviembre.

“Edson es lo mejor de ahí. Tiene chispa natural, es espontáneo, no se le ve soberbio, es rápido para responder, es talentoso, canta, baila y conduce. Yo no creo que sea por respondernos: O está enfermo de verdad o es por lo que dijo de Janet”, aseguró Gigi Mitre para tratar de explicar por qué no está asistiendo a “América hoy”.

¿Qué dijo Edson Dávila sobre Janet Barboza?

Los periodistas de “Amor y fuego” fueron en busca de la opinión de Janet Barboza sobre las imágenes que muestran cómo se estaciona en un lugar para discapacitados. No obstante, no hubo respuesta alguna; pero eso no fue así cuando salió Edson Dávila, quien sí se atrevió a decir lo que pensaba.