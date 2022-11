Carlos Vílchez asegura quedarse en “JB en ATV” y Magaly lo confronta: “Mentiroso profesional”

Magaly Medina dio detalles sobre el nuevo proyecto en el que se aventuraría Carlos Vílchez en América TV. Las cámaras de su programa fueron en busca del humorista para conocer su versión sobre la oferta laboral que le presentó la casa televisiva y por la cual dejaría “JB en ATV”, donde es una de las principales figuras.

Cabe recordar que la popular ‘Carlota’ ya trabajó en América TV, en programas como “En boca de todos” o “Lima limón” junto a Laura Huarcayo. Ahora, su compañera en la conducción sería María Pía Copello y tomaría el horario que dejó el programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

A pesar de las pruebas expuestas por Magaly, Carlos Vílchez negó en todo momento de que aquella noticia sea cierta y aseguró sentirse “cómodo” en el show de Jorge Benavides. Su respuesta no fue del agrado de la ‘Urraca’.

“Me cansé de escuchar tanta mentira y esto fue hace unos días cuando ya teníamos información certera de que ya se había despedido y había comunicado a sus jefes que se iba del canal porque aceptaba una oferta de América TV”, expresó.

Magaly califica a Carlos Vílchez de “mentiroso profesional”

En esa misma línea, Magaly Medina precisó que incluso en los pasillos del canal ya se habla de la partida de Carlos Vílchez, además de tener la confirmación de fuentes cercanas; aun así querían escuchar la versión del cómico.

“He visto que ha estado grabando con (Jorge) Benavides, pero que se va es un hecho. Acá en los pasillos del canal ya es una realidad que él se va a ir (...) Le fuimos a preguntar para confirmar, porque siempre hay que ir a la fuente a preguntar, sin embargo, Vílchez lo negaba como si le estuviéramos preguntando si le hubiera sido infiel a su mujer”, dijo ‘Maga’.

“Se va al medio a trabajar y aparentemente será el compañero de María Pía Copello en esta nueva aventura en reemplazo de “En boca de todos”. Ya teníamos la confirmación, no es que estemos hablando babas. A estas alturas, en chats de producción del canal interno ya era vox pópuli. Mentirosos profesionales son algunos, qué manera de decir no cuando era cierto” , sentenció.

La versión de Carlos Vílchez

Al ser consultado, Carlos Vílchez se hizo el desentendido y negó cualquier propuesta laboral por parte del canal de Pachacamac. Dijo sentirse cómodo en “JB en ATV” y que, si le renuevan el contrato el próximo año, se quedaría en aquel espacio.

Carlos Vílchez no dejará "JB en ATV" por América Televisión. Foto: composición LR/ATV

“No, nada que ver (No va a dejar ATV) Me siento cómodo, estoy tranquilo (con el programa “JB en ATV”) Si estuviera incómodo, tenlo por seguro que en un sitio incómodo no trabajaría”, respondió Vílchez a “Magaly TV, la firme”.