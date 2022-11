Aída Martínez desafía los tabúes sobre su sexualidad y revela a qué edad tuvo su primer orgasmo

Aída Martínez es una de las modelos peruanas más frontales que siempre dice lo que piensa sin importarle las críticas. Fiel a su personalidad, la influencer arequipeña brindó hace poco una entrevista en la que habló sin tapujos acerca de su vida sexual.

La piloto de motos, además, se atrevió a contar la edad en la que descubrió lo que era un orgasmo.

El periodista deportivo Giancarlo Granda tuvo como invitada en su programa digital “Tiempo muerto” a la modelo Aída Martínez en el mes de agosto, con quien habló acerca de varios temas.

En una parte de la entrevista, la modelo se animó a contar detalles de su vida sexual y reveló que creció en un entorno familiar muy conservador, por lo que recién comenzó a experimentar por su propia cuenta al pasar la mayoría de edad.

“A mí me ha tocado descubrir mi sexualidad, mi cuerpo, tener un orgasmo por primera vez, a los 22, 23 años. Obviamente, ya había tenido relaciones, pero no sabía qué era un orgasmo”, relató.

Aída reveló su mayor fantasía sexual

En esa ocasión, Aída Martínez también se atrevió a compartir cuál era una de sus mayores fantasías sexuales. No obstante, descartó que la vaya a cumplir en el presente, ya que se encuentra felizmente casada.

“Mi sueño es tener un trío, pero con dos hombres, no con una mujer. Obviamente, ahora no puedo porque estoy casada. No quiero divorciarme, pero —si llega el caso— voy a ir por lo que quiero”, contó Martínez en ese entonces. Además, no descartó abrir una cuenta de OnlyFans porque lo considera “una gran fuente de dinero”.