Acusan a Samahara Lobatón de estafa y ella amenaza con denunciar a usuaria por difamación

Samahara Lobatón, exparticipante del programa “El gran show”, está en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se difundiera una acusación de estafa en su contra por supuestamente haberse quedado con el dinero de una joven, quien participó en el closet sale que realizó días atrás y en el que vendió varias prendas de vestir y objetos de su bebé.

PUEDES VER: Samahara Lobatón liquidará todas sus cosas y las de su hija porque se se muda al extranjero

Acusan a Samahara Lobatón de estafa

El portal Instarándula difundió una denuncia pública contra Samahara Lobatón que realizó una joven en el grupo de Facebook La Rica Queja, en el que diversos usuarios denuncian estafas o brindan quejas acerca de un mal servicio que recibieron.

En su publicación, la mujer afirmó que hizo un depósito a la hija de Melissa Klug para que le envíe una mercadería que le compró, pero aseguró que, tras una semana, Samahara nunca cumplió con enviarle los productos ni accedió a devolverle los 280 soles que le transfirió por un saltarín de bebés y una casaca.

“Saliste con tus cuentos que ya estabas enviando, pero ya pasaron 11 días y no me envías nada” , se lee en una parte de la conversación entre la compradora y la ex chica reality.

Samahara se defiende y amenaza con demanda

Pocas horas después de la denuncia, Samahara Lobatón le respondió a la joven y pese a que muchos esperaban que se disculpara por la demora, la modelo afirmó que ya le había devuelto el dinero. Incluso, amenazó con denunciar a la mujer por difamación si es que no se retractaba de su acusación.