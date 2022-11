¿Qué fue de Maia Figueroa, la gemela de Milett Figueroa que se alejó de la TV?

Milett Figueroa es una modelo y actriz peruana que cobró popularidad tras su ingreso al reality de competencia “Esto es guerra”. Su inicio en la televisión estuvo marcado por diversas polémicas que generaron algunas enemistades con los demás concursantes del programa. Ella, en algunas ocasiones, se ha mostrado junto a su hermana Maia, quien es también una conocida influencer.

¿Qué pasó con Maia Figueroa?

En tanto, Maia Figueroa causó furor en el espectáculo local por su gran parecido con su hermana, la popular ‘Milechi’. La modelo presentó a su gemela y, en seguida, sus seguidores destacaron la gran similitud entre ambas a pesar de tener un look diferente.

Luego de que su hermana decidiera alejarse de los realities e incursionar en la actuación y el modelaje, ella también se retiró del medio. Actualmente, es una reconocida influencer y trabaja con sus redes sociales. Asimismo, es contratada para animar diversos eventos en discotecas y fiestas.

Maia Figueroa es una reconocida influencer y trabaja con sus redes sociales. Foto: @MaiaFigueroa/Instagram

¿Maia Figueroa habló sobre su orientación sexual?

Maia tiene un estilo totalmente diferente al de su hermana, ya que viste con ropa holgada, lleva el cabello corto y posee tatuajes. A raíz de ello, mucho se especuló sobre su orientación sexual.

Incluso Angie Jibaja se pronunció sobre ella: “Me gusta la hermana/hermano de Millet. Me pareció guapo”. A lo que Maia respondió: “No conozco a Angie Jibaja. Creo que no es un comentario homofóbico como lo han estado diciendo, me parece más un comentario del género de la persona por la forma de vestir o por el estilo que pueda tener”.