Magaly Medina: ¿qué enfermedad padeció la ‘Urraca’ cuando estuvo en prisión?

Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras públicas más importantes de la televisión tras varios años de trayectoria frente a las pantallas de miles de peruanos. Sin embargo, un evento inesperado en su vida no solo la alejó de los reflectores, sino que la marcó para siempre. La popular ‘Urraca’ fue enviada a prisión y allí padeció de una terrible enfermedad.

Magaly Medina fue enviada a prisión por difamación

En 2008, las cosas se pusieron serias para Magaly Medina y fue sentenciada por difamación. Según la defensa de Paolo Guerrero, la ‘Urraca’ no informó debidamente lo ocurrido. Por ello, la presentadora fue declarada culpable y sentenciada junto con su entonces productor Ney Guerrero.

Aunque Magaly Medina trató de arreglar la situación disculpándose públicamente, la investigación en su contra continuó y el 16 de septiembre del mismo año fue condenada a cinco meses de prisión en Santa Mónica.

La conductora de “Magaly TV, la firme” solo pasó un total de dos meses y medio en la cárcel gracias a que sus abogados interpusieron una acción de amparo. De este modo, la ‘Urraca’ pudo salir de prisión el 31 de diciembre de 2008, en medio de una multitud de simpatizantes.

La enfermedad que acechó a Magaly Medina en la cárcel

Magaly Medina aseguró que tuvo anorexia cuando estuvo cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. Esto debido a que le afectó estar encerrada.