Magaly a Cassandra tras ampay de Deyvis Orosco: “A veces, los anillos no significan nada”

No le cree. Magaly Medina se mostró incrédula ante la reciente actitud de Cassandra Sánchez de Lamadrid. La hija de Jessica Newton publicó un post en Instagram en el que se muestra feliz al lado del padre de su hijo, Deyvis Orosco.

Anteriormente, la conductora de ATV presentó un ampay en el que se veía al líder de Néctar saliendo de un conocido sauna donde se ofrecen “masajes tántricos”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Deyvis Orosco?

La ‘Urraca’ fue muy dura y cuestionó que el ‘Bomboncito de la cumbia’ prefiriera pasar 11 horas en un spa a disfrutar a su familia. Ello lo dijo luego de que Orosco señalara que, debido a su carrera, no tiene mucho tiempo para estar con los suyos.

“Las risitas deben ser de la boca para afuera porque yo, mujer, así el hombre no haya hecho nada dentro del sauna… Pero que se quede, ya que para de gira y no tiene mucho tiempo para su familia como quisiera, pero ¿te vas 11 horas a pasarlo en un sauna donde hay masajes con finales felices?”, criticó Medina.

Y no solo eso, sino que la conductora de espectáculos también puso en duda la felicidad de la pareja. Esto sucedió debido a que aún no han anunciado sus planes de boda, pese a tener dos años de compromiso.

“Eso es una cuestión de respeto y consideración a la otra persona. No te rías tanto porque él no está respetando el compromiso. ¿El doble anillo que le ha dado significará respeto? A veces, los anillos no significan nada. El compromiso viene más allá de lo que el hombre te pueda dar físicamente”, agregó Magaly.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco dejan atrás la sólida amistad que tenían con Magaly Medina. Foto: Composición LR/ Captura de ATV/ Instagram/ casemaze

Tomás Angulo deja en shock a Magaly Medina tras cobrarle en vivo: “¿Me vas a pagar?”

Magaly Medina presentó en su set de televisión a Tomás Angulo para analizar el último escándalo del cantante Deyvis Orosco, quien fue captado en un sauna hasta casi las 3.00 a. m. Como se recuerda, el artista está comprometido con Cassandra Sánchez de Lamadrid Newton.

Al término de la conversación, la presentadora de “Magaly TV, la firme” le hizo una invitación al psicólogo para verlo más seguido en el programa; sin embargo, no se esperó de que le dijera en vivo si iba a recibir una remuneración: “Pero ¿me vas a pagar, no?”, dijo Angulo. Dicha pregunta dejó sorprendida a Medina, quien entre risas solo atinó a responder lo siguiente: “Ah, no. Acá estamos misios”.