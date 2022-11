Jessica Newton defiende a Deyvis tras ampay: “Magaly me ha demostrado que no tiene límites”

Jessica Newton se pronunció luego que Magaly Medina emitiera el ampay de Deyvis Orosco saliendo de un sauna a altas horas de la noche. La conductora lanzó duras críticas contra el novio de Cassandra Sánchez luego de descubrir que en dicho local ofrecían masajes tántricos.

Al respecto, la exreina de belleza aseguró estar mentalizada en pasar por alto las palabras de la conductora para que no le afecten. Ella fue consultada sobre el tema y aseguró no estar ‘mortificada’ por el video.

“ Ya nada de ella me mortifica , me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, dijo.

Tras difundirse las imágenes, el cumbiambero reapareció con la modelo en redes sociales, dejándose ver alegres dentro de un vehículo.

“Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra en el post.

Así fue el ampay de Deyvis Orosco

El líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, pasó casi 11 horas en un sauna que ofrece masajes tántricos. El cantantes está comprometido con Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton.

El ‘Bomboncito de la cumbia’ fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” a altas horas de la madrugada en el local Thai Club Spa de San Isidro.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se pronunciaron tras supuesto ampay del cantante. Foto: captura ATV/Instagram Cassandra Sánchez

Según el informe, llegó al recinto la tarde del viernes 4 de noviembre y salió la madrugada del 5 a las 2.47 a. m. El intérprete no dio declaraciones.

Magaly critica a Deyvis Orosco

La ‘Urraca’ arremetió contra el cumbiambero tras ser captado en un sauna. Cuestionó que el hijo de Johnny Orosco la pasara con su familia tras el ampay.

“Eso es una cuestión de respeto y consideración a la otra persona. No te rías tanto porque él no está respetando el compromiso”, dijo.