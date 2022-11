Arantxa Mori, integrante de la agrupación Vanessa y las Tremendas, acusó a Giuliana Rengifo de involucrarse con su pareja y arruinar su relación de seis años. Magaly Medina mostró las revelaciones que la cumbiambera dio sobre la actual participante de “El gran show”.

“No tiene reparo en pasar por quien sea”, dijo la artista en declaraciones exclusivas al programa. Ella narró que tenía planes de casarse con su novio hasta que este conoció a la exintegrante de Agua Bella.

“La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero. (Yo) no la aprobaba. Ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, dijo.

Asimismo, reveló que Rengifo lo llamaba en la madrugada y hasta le mandaba indirectas en casa del empresario. Según narró, ese hecho fue la gota que derramó el vaso.

¿Giuliana Rengifo amenazó a cantante con ‘quitarle’ a su novio?

Arantxa Mori mostró videos con presuntas indirectas de Giuliana Rengifo. “Por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba a quitar”, señaló.

Finalmente, ella decidió terminar la relación con Eduardo Rimachi. “Yo veía que en la madrugada ella llamaba y escribía, él le cortaba”, agregó.

Mánager de Giuliana Rengifo habría insultado a Arantxa

En otro momento, Arantxa Mori contó que fue a un evento donde Giuliana Rengifo había sido contratada para cantar. La mánager le armó un escándalo a Rimachi por haberla llevado, narró.

“Le gritaba desesperada y le pedía que me saque. ‘Piensa Eduardo, vas a cambiar a la basura por lo mejor’, esa basura aparentemente era yo”, aseguró la cantante.