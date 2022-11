Giuliana Rengifo bloqueó comentarios en Instagram luego de acusación de Arantxa Mori

Giuliana Rengifo es nuevamente blanco de críticas luego que la cantante Arantxa Mori la acusó de haber destruido su relación con, su ahora expareja, Eduardo Rimachi. Mori habló con el programa de Magaly Medina para dar su testimonio.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Arantxa contó que la concursante de “El gran show” conoció a Eduardo Rimachi hace un año y desde ese momento empezaron las discrepancias. Lo que terminó por romper la relación, según Mori, fue que Rengifo subía videos desde el cuarto de su novio.

Como era de esperarse, los usuarios de internet nunca se quedan callados. Por ello, la cantante Giuliana Rengifo tomó la decisión de eliminar la sección de comentarios en su cuenta de Instagram.

En el Instagram de Giuliana Rengifo ya no se puede ver comentarios en sus publicaciones. Foto: captura/ Instagram/ Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo no se salva de comentarios en Facebook

Giuliana Rengifo sigue generando controversia por las declaraciones de Arantxa Mori en el programa de Magaly. Debido a ello, decenas de personas comenzaron a escribirle mensajes para nada bonitos. Esto obligó a la cantante de cumbia a limitar los comentarios en su Instagram.

No obstante, esta medida no fue impedimento para que usuarios en Facebook le enviaran distintos textos atacándola. En dicha red social no desactivó, por ahora, la posibilidad de recibir críticas.

Usuarios de Facebook critican a Giuliana Rengifo en comentarios. Foto: captura/ Facebook/ Giuliana Rengifo

Arantxa Mori asegura que Giuliana Rengifo llamaba a su expareja

Arantxa Mori contó que Giuliana Rengifo no solo subía videos en el cuarto de su novio, sino que también lo llamaba y le mandaba mensajes durante la madrugada, con intenciones “que no eran de amiga”.