Gabriela Herrera encara a Giuliana y Yahaira: “No tengo un ampay ni he salido de una maletera”

El nombre de Gabriela Herrera viene acaparando los titulares por sus dimes y diretes con el productor Sergio George. Asimismo, es blanco de un cúmulo de señalamientos por parte de sus compañeros en “El gran show”. En diálogo con “Amor y fuego”, la bailarina se tomó unos minutos para responder a las acusaciones de sus colegas e incluso se refirió a Yahaira Plasencia, quien en las últimas semanas se ha burlado de ella por su cercanía con Sergio.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, declaró la chica reality para el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre.