Jessica Newton y su tajante mensaje ante críticas de Magaly: Basta de meterse en la vida del resto

Jessica Newton y Magaly Medina volvieron a protagonizar una serie de dimes y diretes luego de que la figura de ATV emitiera un ampay de Deyvis Orosco retirándose a altas horas de la madrugada de un concurrido sauna en el distrito de San Isidro. ‘La Newton’ fue ajena a pronunciarse sobre la presunta infidelidad del cumbiambero a su hija; no obstante, hizo un sutil pedido en alusión a la popular ‘Urraca’.

“No todo el mundo hace prensa constructiva. Con los años uno aprende a no perder en tiempo en cosas que no tienen importancia. Ya basta, ya, Dios mío, vivir hablando, chismeando (...) Yo no me he declarado la dueña de cómo debe vivir la gente, la gente debe de vivir feliz y dejar de meterse en la vida de los demás ”, dijo en diálogo con las cámaras de “Amor y fuego”. VIDEO: “Amor y fuego”