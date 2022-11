Jessica Newton y Magaly Medina están nuevamente enfrentadas por un asunto que involucra al ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, yerno de la organizadora del Miss Perú. Esto después de que la ‘Urraca’ emitiera un informe del cantante en el que es captado saliendo de un sauna en San Isidro a altas horas de la noche. Lo que llamó la atención de su estadía en el lugar fue que pasó 11 horas dentro, por lo que se especuló que habría sido infiel a Cassandra Sánchez.

La ex reina de belleza no ha parecido alarmarse con las imágenes que tienen a Deyvis Orosco como protagonista ni tampoco con los señalamientos de su antes amiga Magaly Medina. Al contrario, al ser abordada por las cámaras de “Amor y fuego” para conocer su opinión sobre el ampay de la pareja de su hija, Cassandra Sánchez, la señora se evidenció bastante calmada.

Jessica Newton lanza dardo a Magaly Medina

“Respeto, distancia y cordura”, declaró la suegra de Deyvis Orosco cuando le preguntaron por los clips del cumbiambero. “Lo que hagan o no hagan, a mí no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo (Zambrano) ”, agregó con una sonrisa pícara ‘La Newton’.

Además, recalcó que su prioridad está centrada en su reina, Alessia Rovegno, quien representará al Perú en el Miss Universo 2022.

Jessica Newton minimiza labor de Magaly

En otro momento, Jessica Newton aseguró estar bañada en aceite y que temas que traten de poner en tema de juicio la dignidad de su familia la tienen sin cuidado. “En los últimos meses, he sido testigo de tantos ataques que ya estoy preparada para todo. Nada me sorprende”, refirió.

PUEDES VER: Alfredo Benavides sorprende a Magaly con imitación de Deyvis Orosco tras supuesto ampay

“Ellos (’Magaly TV, la firme’) hacen su trabajo desde su punto de vista. No todo el mundo hace una prensa constructiva”, agregó la ex reina de belleza.