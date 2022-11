¿Cuál es la verdadera edad de Susy Díaz y por qué le han aconsejado que deje los escenarios?

Susy Díaz es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. Gracias a su carisma, ha logrado mantener una carrera firme por varias décadas, además de tener miles de seguidores que la respaldan.

La popular ‘Reina de las Dietas’ sorprende en cada programa de televisión al que la invitan por sus ocurrencias. No obstante, siempre hay una duda presente entre sus fanáticos y es su edad.

¿Quién es Susy Díaz?

Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como Susy Díaz, es una famosa personalidad de la televisión peruana. Es madre de Florcita Polo, fruto de su relación con el fallecido compositor Augusto Polo Campos.

En 1986 se inició en el mundo de la TV como vedette y actriz cómica en el desaparecido programa “Risas y salsa” de Panamericana. Su popularidad fue tan grande que incluso consiguió un curul en el Congreso para representar a Lima en el periodo parlamentario de 1995-2000.

Es también la creadora de la popular frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

Susy Díaz presentó a Florcita en el programa "Risas y salsa". Foto: Panamericana Televisión

¿Cuál es la edad de Susy Díaz?

Mucha curiosidad ha generado Susy Díaz en los últimos años por su edad , ya que siempre se le ve activa en los diversos programas de televisión en los que participa.

Para sorpresa de todos, la excongresista tiene 59 años, pues nació el 28 de setiembre de 1964. Asimismo, tiene la misma edad que las famosas presentadoras Gisela Valcárcel y Magaly Medina, solo que ellas nacieron un par de meses antes.

“Ya tengo 59 años de edad y ya no puedo estar con esos trotes… Debo velar por mi salud. El médico me ha dicho que elija plata o vida larga, pero yo quiero seguir viviendo aún”, contó.

Susy Díaz. Foto: Instagram

¿Por qué le han aconsejado que deje los escenarios?

Susy Díaz reveló días atrás que su médico de cabecera le ha aconsejado que analice la posibilidad de alejarse de los escenarios y que no acepte más contratos televisivos para no poner en riesgo su salud.

“Mi doctor me ha dicho que aprenda a decir que no para algunos contratos porque, cuando una persona tiene mucho estrés, llegan las enfermedades”, contó Susy al diario Trome.

Susy Díaz preocupada por su salud por mucha carga laboral. Foto: La República

Susy Díaz descarta alejarse de la TV

Pese a la recomendación del médico, Susy Díaz descartó que vaya a alejarse de los escenarios. No obstante, dejó en claro que a partir de ahora será un poco más rigurosa al aceptar las ofertas de trabajo e invitaciones a programas que le proponen.

“Estoy trabajando a full. Gracias a Dios, el trabajo no me falta. No (me voy a alejar de los escenarios), pero he decidido no aceptar todos los contratos que me lleguen, sino solo algunas propuestas”, expresó.