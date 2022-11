Samahara Lobatón venderá todas sus cosas y las de su hija porque se se muda al extranjero

¡Se va para empezar de cero! Samahara Lobatón es una influencer peruana que le ha sacado provecho al número de seguidores que tiene en sus redes sociales y, por ende, la ganancia que hace al publicitar marcas. Sin embargo, la emprendedora dejará todo en el Perú para seguir sus sueños en otro país.

Por ese motivo, la modelo le comunicó a sus seguidores que estará compartiendo toda la ropa y cosas que tiene para vender de ella y su pequeña Xianna. Esto debido a que no podrá mudarse con todas sus pertenencias.

Samahara Lobatón remata sus pertenencias y las de su hija

”Queremos contarles que nos vamos a mudar de país y estamos vendiendo un montón de cosas, no solamente de Xianna, sino de mi casa (mías) . Vamos a vender varias cosas, parte del ropero de mi bebé y también del mío, porque no podemos viajar con todo”, aseguró la ex chica reality Samahara Lobatón.

Asimismo, detalló que harán un live a través de su cuenta de Instagram para que sus fans pueden ver más detalles de todo lo que ofrecerá.

Samahara Lobatón dejará el Perú para estudiar en el extranjero

Al día siguiente de ser eliminada de “El gran show”, la influencer Samahara Lobatón le contó a los medios de comunicación que se enfocará en estudiar una carrera, y para ello dejará el país, como parte de sus proyectos de vida.

Samahara Lobatón. Foto: composición/captura América TV/Samahara Lobatón/Instagram