Melissa Klug y Jesús Barco: ¿cuánto dinero habría costado su viaje a Tailandia?

Melissa Klug vive uno de sus momentos más felices al lado de Jesús Barco y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ ha compartido fotos y videos de la travesía a Tailandia que emprendió junto al futbolista como adelanto de su luna de miel. Al ver dichas imágenes, muchos de los fans se preguntan ¿cuánto costó dicho viaje?

Aquí te contamos cuáles fueron los atractivos turísticos que recorrieron la empresaria y su pareja por el país asiático y, además, te detallamos cuál habría sido el monto que se habría realizado para poner en marcha esta excursión.

Melissa Klug niega haber pagado su viaje a Tailandia. Foto: composición/Instagram de Melissa Klug

Costo del viaje de Melissa Klugy Jesús Barco

De acuerdo al programa “Magaly TV, la firme”, el viaje de Melissa Klug y Jesús Barco a Tailandia habría tenido un costo de, en promedio, 30.000 soles . Ello sin contar gastos de alimentación, alojamiento o turismo.

Durante su recorrido, ‘Meli’ y el jugador del Sport Boys visitaron templos y palacios en Bangkok, así como la playa Maya Bay, donde protagonizaron un singular momento junto a un elefante.

¿Quién pagó el viaje de Melissa Klug y Jesús Barco?

Con la intención de poner fin a las especulaciones, Melissa Klug aclaró que Jesús Barco pagó su viaje a Tailandia. En una entrevista con el programa “América hoy”, la empresaria aclaró que el futbolista le obsequió ello por su segundo aniversario de relación.

“Este fue un regalo que me hizo Jesús por los 2 años que cumplimos en septiembre. Él ya tenía los pasajes comprados y todo. Yo no he gastado ni un sol. Todo fue un regalo de Jesús”, declaró la exconductora de TV.